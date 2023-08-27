مصر: 8 آلاف مقاتل من 34 دولة يشاركون في "النجم الساطع"

فلسطين اليوم

أعلن الجيش المصري، عن مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع" التي تنطلق نهاية أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحسب ما نشره متحدث الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عبر حسابه الموثق بفيسبوك، عبر فيديو يكشف عن تفاصيل المناورات.

كما نشر مقطع الفيديو، لقطات متلفزة، لتوافد عناصر عسكرية للمشاركة في المناورات.

وأفاد بأن تلك المناورات "تدريب عالمي وأهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط".

ويشارك في المناورة أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة وتنطلق في مصر بالفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 14 سبتمبر المقبل، وفق المصدر ذاته.

ولم يقدم المصدر المصري، تفاصيل أكثر بشأن الدول المشاركة، غير أن مقطع الفيديو يبرز أعلام دول عديدة مشاركة بينها الولايات المتحدة.

وتستهدف المناورة "تعزيز التعاون العسكري، وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة"، بحسب المصدر ذاته.

و"النجم الساطع" من أكبر المناورات المتعددة الجنسيات في العالم، وتقام بمصر، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.

وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في أكتوبر 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وفي 2018، استضافت مصر فاعليات "النجم الساطع" بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.