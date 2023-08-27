الدولار يحلق عاليا أمام الجنيه المصري و يصل إلى 40.75 جنيهاً

فلسطين اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر، إثر ارتفاعها بنحو 5% خلال الأسبوعين الماضيين، مع تفاقم أزمة شح الدولار، واستمرار تراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية، بسبب نقص المعروض من العملة الأجنبية، وزيادة الطلب عليها من جانب المستوردين والمصنعين والتجار.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 الخاص بالسبائك 2600 جنيه، مقارنة بـ 2470 جنيهاً في 11 أغسطس/آب الحالي، وعيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق 2270 جنيهاً مقابل 2160 جنيهاً للغرام، وعيار 18، 1945 جنيهاً مقابل 1850 جنيهاً للغرام.

وبلغ سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، 18160 جنيهاً، وأوقية الذهب (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) 80860 جنيهاً، مقابل 1918 دولاراً عالمياً، ما يعني تسعير الذهب محلياً بنحو 42 جنيهاً للدولار، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً في البنوك.

وزاد سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية إلى 40.75 جنيهاً للبيع، و39.75 جنيهاً للشراء، واليورو إلى 43.75 جنيهاً للبيع، و42.75 جنيهاً للشراء، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيهاً، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو من تحويلات المصريين في الخارج.

كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 10.75 جنيهات للبيع، و10.25 جنيهات للشراء، مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 11 جنيهاً للبيع، و10.50 جنيهات للشراء، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.45 جنيهات.