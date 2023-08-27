فلسطين اليوم

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، ينتظر عشاق كرة القدم حول العام موعد اجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لعام 2023-2024، خاصة وأنها بطولة تضم أقوى 32 فريقاً على مستوى قارة أوروبا، من بينهم ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وغيرها من الأندية القوية ذات الصيت القوي على مستوى قارة أوروبا التي تضم المئات من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، لذا سنرفق لكم، بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، يهتم محبو كرة القدم بمتابعة أحداث ومجريات قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، لحظة بلحظة، ليتعرفوا على المجموعات والفرق التي ستقابل بعضها في الدور الأول من البطولة الأكبر على مستوى أوروبا، ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، حتى يتمكن عشاق كرة القدم من الاطلاع عليها وتفاصيلها عبر بث مباشر.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، تترقب الأندية الكبرى في أوروبا قرعة النسخة الجديدة من مسابقة دوري الأبطال بالموسم الجاري 2023-2024، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، وتقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 الخميس المقبل 31 أغسطس، في السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، من المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ 32 المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا إلى 8 مجموعات سيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية، كل منها من ثمانية فرق، ويحتوي الوعاء الأول على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأبطال أفضل ستة اتحادات بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي 2021-22، ونظرًا لأن مانشستر سيتي (بطل الدوري الممتاز 2022–23) فاز بدوري أبطال أوروبا 2022–23، فإن بطل الاتحاد السابع (هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في الوعاء الأول.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، وفي التفاصيل عن البطولة الأوروبية الكبيرة، فإن نادي مانشستر سيتي هو حامل اللقب في النسخة الماضية، بينما يظل ريال مدريد هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة، وسط تساؤلات عدة عن اسم بطل النسخة القادمة من الشامبيونز ليج؟ بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.