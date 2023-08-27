237 أسيرًا شهيدًا منذ 1967

في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.. الاحتلال يحتجز"11" جثمانًا للأسرى الشهداء

الساعة 10:26 ص|27 أغسطس 2023
مقابر رمزية لشهداء مسيرة العودة جنوب القطاع ‫(38601218)‬ ‫‬
مقابر رمزية لشهداء مسيرة العودة جنوب القطاع ‫(38601218)‬ ‫‬

فلسطين اليوم

يحي شعبنا اليوم وككل عام 27 آب من كل عام اعتصاما وفعاليات جماهيرية كبيرة، أمام مقر الصليب الأحمر في جميع محافظات الوطن إحياءً لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب.

الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الأستاذ تامر الزعانين أكد استشهاد 237 أسيرًا شهيدًا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة من العام 1967م حتى يومنا هذا ارتقوا في سجون الاحتلال الصهيوني.

ويحتجز الاحتلال (11) جثمانًا للأسرى الشهداء في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، وكان آخرهم الشهيد الشيخ القائد خضر عدنان الذي استشهد أثناء خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسية الاعتقال الإداري بتاريخ 02/05/2023م.

 

 

 

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