فلسطين اليوم

سبب وفاة نايا حنا في لبنان، لاقى خبر وفاة الطفلة اللبنانية نايا حنا تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والوطن العربي، وذلك بعد إصابتها برصاصة طائشة منذ نحو ثلاثة أسابيع من الآن، إذ بعد 23 يوماً على إصابتها برصاص طائش خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، توفيت مساء الطفلة نايا حنّا، التي قضت أياماً صعبة بغيبوبة داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

سبب وفاة نايا حنا في لبنان

سبب وفاة نايا حنا في لبنان، واهتمت مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا بوفاة الطفلة نايا حنا في لبنان، خاصة لأنها أصيبت برصاصة طائشة وأدت إلى مكوثها في غيوبة لمدة فات الثلاثة أسابيع بقليل قبل أن تعلن المستشفى عن وفاتها بشكل رسمي، وسط حزن عميق طال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الأكر الذي دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر سبب وفاة نايا حنا في لبنان.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">وفاة الطفلة نايا حنا التي أصيبت بالرصاص الطائش منذ أيام<br>- بعد 23 يوماً على إصابتها برصاص طائش في الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، توفيت مساء اليوم السبت الطفلة نايا حنّا، التي قضت أياماً صعبة بغيبوية داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.<br>ملعون هذا البلد الطائش!</p>— Safaa_Ayyad (@Safaa_Ayyad) <a href="https://twitter.com/Safaa_Ayyad/status/1695531875400351968?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

سبب وفاة نايا حنا في لبنان

سبب وفاة نايا حنا في لبنان، وتوفيت الطفلة نايا حنا بعد 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش خلال الإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية في أوائل الشهر الحالي، أثناء تواجدها في ملعب مدرسة القلبين الأقدسين، وكان لحدث وفاة نايا حنا في لبنان تأثيرًا ملحوظا على المواطنين في لبنان، إذ غرد الكثير منهم متفاعلين مع حادثة وفاة الطفلة نايا حنا، وسنرصد لكم في هذه المقالة بعضا من التغريدات حول وفاة نايا حنا، سبب وفاة نايا حنا في لبنان.

سبب وفاة نايا حنا في لبنان

سبب وفاة نايا حنا في لبنان، الآلاف تفاعلوا بخبر وفاة نايا حنا في لبنان، إذ قال نشر أحد رود مواقع التواصل الاجتماعي: "خسرتكِ هذه الأرض بسبب "واحد غبي" رصاصه أرعن ودماغه طائش. نايا حنا دفعت ضريبة مزرعة متفلّتة. أنا كمواطن لبناني أعتذر منكِ لأنّنا ما زلنا نعايش البلطجة والاستقواء والعقول الفارغة والجاهلة ولا نقوى عليها".

سبب وفاة نايا حنا في لبنان

سبب وفاة نايا حنا في لبنان، ويستكمل الشعب اللبناني نعي الطفلة نايا حنا قائلاً: "أقسى شي ب موت نايا حنّا هو ضياع حقها.. فكرة انو الي قتلها مش معروف بتحرق القلب.. بتخلي أهلها كل يوم بغصة كيف حق بنتن ما يرجع لإن ببساطة عايشين بمجتمع متخلف مجوي لا في محاسبة ولا رقابة، خسارة ووجع قلب وكل قهر الدني انو هالعيلة ما بعمرها بترجع متل قلب في دمعة لآخر يوم صارت معن".