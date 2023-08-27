بعد انخفاض سعرها.. سعر الذهب عيار 24 في فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

بعد انخفاض سعرها.. سعر الذهب عيار 24 في فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 ، بعد انخفاض سعر الذهب في فلسطين بمقدار 1.66 دولار أي ما يعادل 6.31 شيكل يتساءل كثير من المواطنين في فلسطين عن سعر الذهب عيار 24 عبر محركات البحث "جوجل"، حتى يقتنصوا فرصة السعر المنخفض لشراء الذهب لاسيما وأننا لا زلنا في فصل الصيف والاقبال على شراء الذهب يكون مرتفعاً مقارنة بباقي الفصول، وكالة فلسطين اليوم تستعرض لكم أسعار الذهب في فلسطين عيار 24.

كيف جاء سعر الذهب عيار 24 في فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

سعر الذهب في فلسطين عيار 24

جاءت أسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم الأحد نحو،234.10 شيكل، وما يعادله 61.60 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 214.59 شيكل، وما يعادله 56.47 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 21، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 21 نحو، 204.84 شيكل، وما يعادله 53.90 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار الذهب عيار 18

أسعار الذهب عيار 18، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 175.58 شيكل، وما يعادله 46.20 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 136.56 شيكل، وما يعادله 35.93 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 117.05 شيكل، وما يعادله 30.80 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب

أسعار أوقية الذهب، بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين اليوم، 7,280 شيكل، وما يعادله 1,916 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب

أسعار جنيه الذهب، سجل سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم، 1,639 شيكل، وما يعادله 431.22 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب

أسعار كيلو الذهب، سجل سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم، 234.097 شيكل، وما يعادله 61.601 دولار أمريكي.