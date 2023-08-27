بالفيديو باريس سان جيرمان يُحقق فوزه الأول في الدوري بقيادة مبابي

الساعة 08:55 ص|27 أغسطس 2023
باريس سان جيرمان يُحقق فوزه الأول في الدوري بقيادة مبابي
باريس سان جيرمان يُحقق فوزه الأول في الدوري بقيادة مبابي

فلسطين اليوم

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصاره الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه لانس 2-0 لحساب الأسبوع الثالث من المسابقة، بقيادة النجم كيليان مبابي.

وسجل الإسباني ماركو أسينسيو لسان جيرمان في الدقيقة 45، ثم ضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 52.

وقبل نهائية المباراة، ظهر مبابي مجدداً ليسجل هدفه الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 90، قبل أن يحرز مورغان جويلفاوجي هدف تقليص الفارق لمصلحة لانس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذا الفوز هو الأول لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع.

أما لانس الذي مني بهزيمته الثانية في ثلاث مباريات، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ15.

باريس سان جيرمان يُحقق فوزه الأول في الدوري بقيادة مبابي

 "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تنشر أهداف باريس سان جيرمان ولانس

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