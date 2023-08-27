باريس سان جيرمان يُحقق فوزه الأول في الدوري بقيادة مبابي

فلسطين اليوم

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصاره الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه لانس 2-0 لحساب الأسبوع الثالث من المسابقة، بقيادة النجم كيليان مبابي.

وسجل الإسباني ماركو أسينسيو لسان جيرمان في الدقيقة 45، ثم ضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 52.

وقبل نهائية المباراة، ظهر مبابي مجدداً ليسجل هدفه الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 90، قبل أن يحرز مورغان جويلفاوجي هدف تقليص الفارق لمصلحة لانس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذا الفوز هو الأول لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع.

أما لانس الذي مني بهزيمته الثانية في ثلاث مباريات، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ15.