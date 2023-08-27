التعليم العالي : مقاعد دراسية لدراسة البكالوريوس في الأردن بتخصصات مختلفة

الساعة 08:50 ص|27 أغسطس 2023
منح-دراسية-في-الإمارات-للأجانب-3.jpg
منح-دراسية-في-الإمارات-للأجانب-3.jpg

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك في تخصصات مختلفة لعام 2023/2024.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الدراسية لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس، والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة، بمقر الوزارة، في حي تل الهوى.

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