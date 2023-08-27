اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 27/8/2023، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، حيث تم إعطاب آلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بالرصاص في المخيم، كما استهدف مسلحون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة بشكل متتالي في المخيم.