فلسطين اليوم

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص، فجر اليوم الأحد 27/8/2023 ، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع المقاومين .

وذكرت مصادر محلية ، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى الى اصابة خمسة مواطنين، أحدهم بشظية في اليد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصابين الخمسة تم نقلهم الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة.

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم اليوم الاحد 27/8/2023 ، انها خاضت فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تقدمت على أكثر من محور في مخيم طولكرم والمدينة.

وبينت ان المقاومين تمكنوا من التصدي بكل قوة لقوات وآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم واستهدفوها بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص ، وتنفيذ عدد من الكمائن وتفجير عدد من عبوات (سيف 1) شديدة الانفجار على أكثر من محور.

وقالت الكتيبة انها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال على محور ( المدارس - البلاونة - الربايعة ) وعدد من المحاور في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبينت ان وحدة الهندسة في الكتيبة فجرت عدد من عبوات ( سيف 1) في آليات الاحتلال وألحقت بها الأضرار المباشرة وأعطبت آلية بشكل مباشر بالإضافة الى تنفيذ عدد من الكمائن على محور المدارس وخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وشددت الكتيبة على ان ابطال سرايا القدس في الميدان يذيقون جيش الاحتلال أصناف الذل والهوان كما كل مرة ويردون العدوان ويفشلون أهدافه الغادرة بحق أبناء شعبنا.

وعاهدت السرايا أبناء شعبنا المجاهد انها ستواصل المسير على درب الشهداء وعهدهم في الدفاع عن هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.

