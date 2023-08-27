فلسطين اليوم

أظهر مقطع فيديو تحول سماء مدينة ألكسندروبولي الساحلية في اليونان، إلى اللون البرتقالي جراء دخان حرائق الغابات المندلعة منذ أيام.

واضطر العديد من مرضى المستشفيات في المدينة إلى الخروج منها، وأجبرت الحرائق آلاف السكان على إخلاء مناطقهم.

وتتصاعد حدة الحرائق في كندا واليونان وجزر الكناري الإسبانية، بينما تتأهب فرنسا لموجة حر غير عادية، قد تؤدي لاندلاع حرائق في مختلف أنحاء البلاد.

ومنذ خمسة أيام، يتواصل اشتعال النيران في مناطق قريبة من المدينة، وإلى الغرب على طول الساحل، كما تحاول فرق الإطفاء أيضا الحيلولة دون امتداد الحريق من سفوح جبل بارنيثا إلى مناطق الشمال الغربي من العاصمة أثينا.