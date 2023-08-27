فلسطين اليوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه تم تصويره داخل الطائرة التي قضى فيها قائد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية يفغيني بريغوجين، الأربعاء.

وحسب تقارير، فقد تم في وقت سابق طرح هذه الطائرة من طراز "إمبراير ليغاسي 600" للبيع مقابل 5 ملايين يورو.

وقام ممثلان عن المشتري المحتمل شركة "روسجيت"، بفحص الطائرة في المطار في صباح الأربعاء، أي قبل ساعات من إقلاع رحلة بريغوجين الأخيرة، وصورها من الداخل.

وطائرة Embraer EMB-135BJ Legacy 600 هي طائرة رجال أعمال تصنع بالبرازيل، يبلغ طولها 26 مترا وتتسع لـ13 شخصا، فيما تصل مسافة تحليقها إلى حوالي 6 آلاف كيلومتر، والسرعة إلى 833 كم / ساعة، والارتفاع الأقصى نحو 12.5 ألف متر.

أعلنت سلطات التحقيق الروسية مساء الجمعة، العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام: "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان الحادث، وجار الآن الفحوص الجينية لتحديد هويتهم".

ومنذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية الأربعاء، سرت تكهّنات بأن زعيم فاغنر قد يكون ضحية عملية اغتيال، دبّرها الكرملين لتحديه سلطة الرئيس الروسي.

ولكن الكرملين وصف "مزاعم الغرب بأنها محض كذب".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">#🇷🇺🎥 <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%D9%82%D8%A8%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#بالفيديو_قبل</a> ساعات من تحطمها.. طائرة قائد مجموعة فاغنر ”يفغيني بريغوجين” من الداخل* <a href="https://t.co/WVwqhxp3w7">pic.twitter.com/WVwqhxp3w7</a></p>— المركز الوطني للحوار (@center1iq) <a href="https://twitter.com/center1iq/status/1695036464889794998?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>