بالفيديو مقتل شخص وإصابة 46 آخرين إثر انفجار بمحطة وقود في رومانيا

فلسطين اليوم

قُتل شخص وأُصيب 46 آخرون في سلسلة من الانفجارات التي وقعت، في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا في رومانيا.

وأفادت وزارة الداخلية الرومانية في بيان صحفي صدر عنها، بأنه تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة مارسيل كولاكو.

وأعلن كولاكو أن رومانيا قد قررت تفعيل الآلية الأوروبية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن بوخارست سترسل أربعة مصابين في الانفجارات لتلقي العلاج في إيطاليا وبلجيكا.

وفي تصريحاته للصحفيين بعد الاجتماع في وزارة الداخلية، أفاد كولاكو بأن آلية الحماية المدنية الأوروبية قد تم تفعيلها، وأشار إلى أن هناك احتمالية نقل 4 مصابين إلى إيطاليا وبلجيكا في الليلة القادمة.

وتقع مقاطعة ديمبوفيتسا على بُعد حوالي 13 كيلومترًا من العاصمة بوخارست.