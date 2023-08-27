كيف جاءت أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم الأحد 27-8-2023؟

فلسطين اليوم

تواصل أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض الارتفاع في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، إذ جاءت على النحو التالي: -

بندورة 3.5 شيكل

بصل 3 شيكل

بطاطا بلدية 3 شيكل

ليمون 2 شيكل

خيار حمام 4 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة" 3 شيكل

فلفل حار 2 شيكل

باذنجان 1.5 شيكل

خيار بلدي 3 شيكل

بنجر 3 شيكل

لفت 1 شيكل

جزر أحمر 3 شيكل

جزر عادي 5 شيكل

بطاطا حلوة 1 شيكل

ثومة 6 شيكل

بطاطا صغيرة 1.2 شيكل

كوسا 2 شيكل

يقطينة 4 شيكل

فلفل سلطان 2 شيكل

ملفوف أبيض 3 شيكل

ملفوف أحمر 5 شيكل

زهرة 2.5 شيكل

قرع 4 شيكل

بندورة شيري 4 شيكل

بازيلاء خضراء 6 شيكل

ملوخية 1 شيكل

لوبيا 7 شيكل

دجاج 11 شيكل

لحوم حمراء 38 شيكل

طبق البيض 14 شيكل