تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

الساعة 06:13 ص|27 أغسطس 2023
حالة طقس فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023
حالة طقس فلسطين اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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