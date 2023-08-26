سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 27 اغسطس 2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 27 اغسطس 2023، تزداد عمليات البحث عبر محرك غوغل عن سعر صرف الدولار في لبنان بتعاملات اليوم الاحد، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار العملات في لبنان بشكل يومي، وفي السطور التالية نرصد لكم احدث اسعار لصرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 27 اغسطس 2023.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 27 اغسطس 2023

واستقر سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم في لبنان اليوم الاحد 27 أغسطس/ آب 2023؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي في البنوك.

ويعاني لبنان خلال الفترات الماضية من أزمات في جهازه المصرفي وارتفاع معدلات التضخم إلى 251.5% خلال يوليو/ تموز الماضي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم عند 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي نحو 15 ألف ليرة.