سعر غرام الذهب في الاردن اليوم الاحد 27 اغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب في الاردن اليوم الاحد 27 اغسطس 2023، تشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كثيرة عن اسعار الذهب في الاردن بتعاملات صباح اليوم الاحد، حيث تحظى اسعار الذهب باهتمام كبير لدى الكثير من الاشخاص، الذين يرغبون بالاطلاع على احدث اسعار الذهب مقابل الدينار الاردني، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هده المقالة سعر غرام الذهب كما جاء بتعاملات اليوم الاحد 27 اغسطس 2023 في الأردن.

سعر غرام الذهب في الاردن اليوم الاحد 27 اغسطس 2023

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن بشكل ملحوظ في مستهل الإجازة الرسمية لأسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الغرام من عيار 21 لأقل من ربع دينار أردني؛ مقابل استقرار الأعيرة الأخرى.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.71 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المشغولات الذهبية في البلدان العربية.

وسجل سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.78 دينار أردني.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.5 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.25 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1329 دينارا أردنيا.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.71 ألف دينار أردني

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 305.97 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

عالمياً، استقر سعر الذهب عالميا أمس (ختام الأسبوع) محققا أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو/ تموز، مستفيدا من تراجع عائدات السندات الأمريكية، وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1149