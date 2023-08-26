فلسطين اليوم

سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 27 اغسطس 2023 في مصر، تشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كثيرة عن اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث تحظى اسعار الذهب في مصر باهتمام كبير لدى الكثير من الناس، الذين يرغبون بالاطلاع على أحدث اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، ولدلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هده المقالة سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 27 اغسطس 2023.

سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 27 اغسطس 2023 في مصر

شهد سعر غرام الذهب هبوطاً في مصر اليوم الاحد 27 اغسطس 2023، وذلك حسبما افادت وفقا لمنصة غولد برايس توداي، حيث فقد عيار 21 حوالي 5 جنيهات في الغرام الواحد، بينما فقد الجنيه الذهب حوالي 40 جنيها



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ووفقاً لأسعار السوق فإن الذهب في مصر يرتفع عن السعر المعلن وفقا للمصنعية من منطقة لأخرى وحسب نوع الذهب وكذلك حجم الجهد اليدوي المبذول فيها.

وتتراوح أسعار المصنعية في مصر وفق ما هو معلن من بعض التجار بين 60 جنيها و160 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2577 جنيها للبيع و2600 جنيه للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي، مقابل 2583 جنيها للبيع و2606 جنيهات للشراء أمس.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1933 جنيها للبيع و1950 جنيها للشراء، مقابل 1937 جنيها للبيع و1954 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18200 جنيها للشراء و18040 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2255 جنيها للشراء و2275 جنيها للبيع، مقابل نحو 2260 جنيها للشراء و2280 جنيها للبيع أمس.