زورق "إسرائيلي" يخترق المياه الاقليمية اللبنانية

فلسطين اليوم

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت26/8/2023م، أن زورقا حربيا "إسرائيليا" اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة.

وقال الجيش اللبناني في بيان صحفي:" اعتبارًا من الساعة 7.45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".

وأضاف البيان أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".