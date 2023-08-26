التعليم بغزة: سنعلن قريبًا عن دفعة معلمين بدلًا عن المستقيلين

فلسطين اليوم- غزة

كشفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أنّها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن إصدار دفعة جديدة بدل المعلمين الذين تم قبول استقالتهم.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة رائد صالحية في تصريحات صحفية، إنّه سيتم خلال الأيام القادمة إصدار دفعة جديدة عن بدل المعلمين الذين تم قبول استقالتهم، لافتًا إلى أنّها لن تكون الدفعة الأخيرة.

وأضاف صالحية، أنّه سيتم التعامل مع الدفع وفقًا لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيكون هناك أعداد جديدة بعد ذلك.

يشار إلى أنّ وزارة التربية التعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، أعلنتا الأربعاء الماضي، أسماء الدفعة الأولى من معلمي العقود الجدد للعام الدراسي 2023-2024 وعددهم 227 معلم ومعلمة.