بكيرات: الاحتلال يشن حربًا مكتملة الأركان من حفر وتهويد وتزوير بالقدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذر نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات من ان الاحتلال يشن حربًا مكتملة الأركان من حفر وتهويد وتزوير لكل ما في مدينة القدس في سبيل فرض سيادته عليها.

وأكد بكيرات في تصريح له مساء اليوم السبت بأن هناك خطة متكاملة من الاحتلال للسيطرة على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

واوضح أن الاحتلال يريد توجيه رسالة لكل القادمين للأقصى أنكم عرضة للاعتداء في محاولة لتخويفهم من القدوم.

وأشار بكيرات الى أن قوات الاحتلال اعتدت على المتوافدين لأداء الصلاة بالأقصى كنوع من التدريب في حال توافدت أعداد أكبر.

وأكد أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يزحف للأقصى لإعماره وللتأكيد على هويته الإسلامية وهذا ما يغيظ الاحتلال.