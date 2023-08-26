مستوطنون يهاجمون المواطنين غرب رام الله

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت26/8/2023م، المواطنين في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وبحسب مصادر صحفية، فإن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة "نعلان" في قرية المزرعة الغربية، وهاجموا المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المنطقة المذكورة بشكل مستمر، ويعتدون على المواطنين المتواجدين في أراضيهم ويحاولون استفزازهم.