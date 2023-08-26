منتصف الاسبوع الجاري..طقس فلسطين سيشهد أجواء صيفية معتدلة ولطيفة

فلسطين اليوم

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت26/8/2023م، عن طبيعية الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال العلامي عبر صفحته في "فيس بوك":" إن مُنتصف الأسبوع الجاري سيشهد أجواء في غاية الاعتدال متوقعة نهاراً، مع ظهور كميات كثيرة من السُحب".

وأضاف:" لا يُستبعد على إثر ظهور السحب أن تهطل زخات خفيفة من الأمطار فوق "بعض" المناطق خاصة مع صباح الثلاثاء".

وبين أن الأجواء بشكل عام ستكون صيفية معتدلة ولطيفة.

وأشار الراصد الجوي إلى أن الاسبوع المُقبل ستتراجع فيه الحرارة الى حدٍ ما، واجواءه خلال النهار ستكون صيفية اعتيادية، والليالي لطيفة ومُنعشة، تتخلله هبات عليلة مائلة للبرودة في الجبال.