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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين المقبل
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم السبت26/8/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين (28 أغسطس).
ودعت الهيئة العامة للمعابر، المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.
كما دعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.