كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين المقبل

الساعة 08:46 م|26 أغسطس 2023
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين المقبل
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم السبت26/8/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين (28 أغسطس).

ودعت الهيئة العامة للمعابر، المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

كما دعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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