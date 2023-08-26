كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم السبت26/8/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين (28 أغسطس).

ودعت الهيئة العامة للمعابر، المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، و ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

كما دعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

















