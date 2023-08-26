منظمات الإجرام بالداخل المحتل تهدد بتصفية النائب العربي أيمن عودة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تعرض النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة لتهديدات من منظمات الإجرام المنتشرة في الداخل الفلسطيني المحتل، بحماية الاحتلال وأذرعه الأمنية

. وجاءت تهديدات المنظمات لعودة، على خلفية تصريحاته ونشاطه ضد العنف والجريمة المستفحلة بأراضي48 المحتلة

. وسبق أن استهدفت منظمات الإجرام خلال الفترة القريبة، عدد من النشطاء والنخبة ومسئولين في السلطات المحلية العربية، وأدى استهدافها لمقتل عدد منهم، في منحنى خطير وتصاعد في الجريمة من حيث نوع الفئة التي تستهدفها.

وقتل 148 فلسطينيًا بداية العام الجاري في جرائم القتل المتفشية في الداخل، فيما قتل 215 آخرين في العامين 2021 و2022

. وقال النائب عودة في بيان صادر عنه، ردًا على التهديدات: "حياتي ليست أغلى من حياة أبناء شعبي وجوابنا سيكون بالتجنيد للمظاهرة القادمة ضد الجريمة وبقوة أكبر".

وأضاف "واجبنا جميعًا أن نحارب الإجرام المنظّم، حياتي ليست أغلى من حياة أبناء شعبي وسأستمر بقوة أكبر بالعمل مع أبناء شعبي الشرفاء ضد الجريمة، بمواجهة عصابات الإجرام بكل ما أوتيت وكل تهديد لن يردعني بمواصلة العمل بشكل حثيث ضد عصابات الإجرام المنظّم.

. وأكد أن الرد الأمثل على هذه التهديدات، سيكون عبر تجنيد أكبر عدد ممكن في التظاهرات التي يتم تنظيمها ضد العنف والجريمة المستفحلة بأراضي48.





تعرض النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة لتهديدات من منظمات الإجرام المنتشرة في الداخل الفلسطيني المحتل، بحماية الاحتلال وأذرعه الأمنية. وجاءت تهديدات المنظمات لعودة، على خلفية تصريحاته ونشاطه ضد العنف والجريمة المستفحلة بأراضي48 المحتلة. وسبق أن استهدفت منظمات الإجرام خلال الفترة القريبة، عدد من النشطاء والنخبة ومسئولين في السلطات المحلية العربية، وأدى استهدافها لمقتل عدد منهم، في منحنى خطير وتصاعد في الجريمة من حيث نوع الفئة التي تستهدفها. وقتل 148 فلسطينيًا بداية العام الجاري في جرائم القتل المتفشية في الداخل، فيما قتل 215 آخرين في العامين 2021 و2022. وقال النائب عودة في بيان صادر عنه، ردًا على التهديدات: "حياتي ليست أغلى من حياة أبناء شعبي وجوابنا سيكون بالتجنيد للمظاهرة القادمة ضد الجريمة وبقوة أكبر". وأضاف "واجبنا جميعًا أن نحارب الإجرام المنظّم، حياتي ليست أغلى من حياة أبناء شعبي وسأستمر بقوة أكبر بالعمل مع أبناء شعبي الشرفاء ضد الجريمة، بمواجهة عصابات الإجرام بكل ما أوتيت وكل تهديد لن يردعني بمواصلة العمل بشكل حثيث ضد عصابات الإجرام المنظّم.". وأكد أن الرد الأمثل على هذه التهديدات، سيكون عبر تجنيد أكبر عدد ممكن في التظاهرات التي يتم تنظيمها ضد العنف والجريمة المستفحلة بأراضي48.



تفاصيل: https://shehabnews.com/p/131695

