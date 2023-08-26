الاحتلال ومستوطنيه يقتحمون بلدتي "سبسطية" و"قصرة" في نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المنطقة الأثرية في بلدة "سبسطية" شمالي غرب مدينة نابلس؛ شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن ضباطا من جيش الاحتلال، "تجمعوا في ساحة الأعمدة لمعاينة المكان، قبل انسحابهم خارج البلدة، دون أن يتضح هدف الاقتحام".

وفي السياق، هاجم عشرات المستوطنين، من بؤرة "يش كودش" الاستيطانية مساء اليوم، بلدة "قصرة"، جنوبي نابلس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأفادت مصادر محلية في "قصرة"؛ بأن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

وذكرت أن أحد المستوطنين أصيب، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إسرائيلية، بعد تصدي أهالي لهجوم المستوطنين، الذين لاذوا بالفرار.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.