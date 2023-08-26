زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين جنوب القطاع

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم السبت26/8/2023م، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر جنوب القطاع.

وبينت المصادر، أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة داخل البحر غرب ميناء رفح جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار في صفوف الصيادين.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.