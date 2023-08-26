مصر تعتقل إسرائيليا بعد ضبط عدة رصاصات في حقيبته بمعبر طابا

اعتقلت السلطات المصرية أول من أمس الخميس شابا إسرائيليا (24 عاما) من سكان مدينة حولون، وذلك بعد ضبط عيارات بندقية داخل حقيبته في معبر طابا.

وتبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت بأنه جرى تمديد اعتقال الشاب لمدة 15 يوما؛ وفقا لما ورد في هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وباشرت الخارجية الإسرائيلية والقنصل الإسرائيلي في القاهرة بفحص الحادثة والتواصل مع الجهات المصرية ذات الصلة.

وأوردت "كان 11"، أن الشاب ويدعى دانييل حاييم خرج لرحلة إلى سيناء مع أصدقاء له، إذ أن العيارات النارية لم يتم ضبطها في حقيبته بالجانب الإسرائيلي إنما في الجانب المصري، وهناك جرى اعتقاله.

وادعى الشاب الإسرائيلي المعتقل أنه "يعمل كحارس أمن وأن العيارات النارية بقيت بالخطأ في حقيبته".

وقال محامي عائلة الشاب إن "حاييم خرج إلى سيناء لقضاء عطلة، علمًا أن العيارات النارية التي جرى ضبطها مرتبطة بعمله كحارس أمن، ومع الأسف أن الجانب الإسرائيلي لا يقوم بفحص شيء".