الدفاع الروسية تعلن القضاء على 690 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت26/8/2023م، أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديا للعدو.

وقالت الوزارة في بيان صحفي :" إنه على محور كوبيانسك، خاضت القوات الروسية عمليات نشطة، تمكنت من خلالها تحسين مواقعها على الخط الأمامي، فيما صدت 5 هجمات أوكرانية على هذا المحور وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديا، وصد 3 هجمات أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه ومقتل ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه".

وأضاف البيان:" أنه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ 60 جنديا، وصد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 225 جنديا، وهجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك ومقتل نحو 200 جندي للعدو".

وأكدت الوزارة في بيانها، تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية أوروجاينزيه في دونيتسك، واعتراض 12 صاروخا من نظام HIMARS، وتدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية