"الفيفا" يقرر توقيف رئيس الاتحاد الإسباني

فلسطين اليوم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت26/8/2023م، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة، لويس روبياليس، على خلفية أزمة قبلة المونديال.



وأصدر خورخي إيفان بالاسيو، رئيس لجنة الانضباط في الفيفا، قرارًا بإيقاف روبياليس مؤقتًا عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، على المستويين المحلي والدولي.



وجاء هذا القرار بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس لجنة الانضباط، بموجب المادة 51 من قانون الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأضاف الفيفا، في بيان رسمي: "هذا الإيقاف، والذي سيسري اعتبارًا من اليوم، يمتد لفترة أولية تبلغ 90 يومًا، طالما تجري معالجة الإجراء التأديبي ضد السيد لويس روبياليس، والذي تم فتحه يوم الخميس 24 أغسطس (آب)".



وتابع: "كما أصدر رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحفاظ على حقوق اللاعبة جينيفر هيرموسو والنظام الجيد للإجراء التأديبي، تعليمات إضافية يأمر فيها السيد لويس روبياليس بالامتناع، من خلال نفسه أو أطراف ثالثة، عن التواصل أو محاولة التواصل مع لاعبة المنتخب الإسباني أو المقربين منها".



وأردف: "كذلك يأمر الفيفا الاتحاد الإسباني وموظفيه، بالامتناع عن التواصل مع لاعبة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو أو المقربين منها، مباشرةً أو من خلال أطراف ثالثة".



وواصل البيان: "تم إخطار قرار رئيس لجنة الانضباط في الفيفا إلى السيد لويس روبياليس، والاتحادين الإسباني والأوروبي، من أجل الامتثال الواجب".



واختتم: "لن تقدم لجنة الفيفا التأديبية أية معلومات إضافية حول هذا الإجراء، حتى يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنه.. وتؤكد الفيفا التزامها المطلق باحترام سلامة جمیع اﻷشخاص، وبالتالي تدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك".



وتصاعدت ردود الأفعال ضد روبياليس، بعد إعلانه رفضه الاستقالة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الإسباني، أمس الجمعة، رغم الانتقادات القوية التي تلقاها على خلفية تقبيله لنجمة إسبانيا وبرشلونة، جينيفر هيرموسو، على فمها خلال توزيع الميداليات بعد نهائي المونديال.



وتوجت إسبانيا بلقب مونديال السيدات 2023، عقب انتصارها على إنجلترا في النهائي (1-0)