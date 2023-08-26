بالصور نقابة الأطباء تفتح النار على "الصحة": هذا سبب ارتقاء الشهداء في جنين

فلسطين اليوم

شنت نقابة الأطباء في الضفة المحتلة، اليوم السبت 26/8/2023، هجوماً على وزارة الصحة، بسبب تقصيرها في عدد من المحافظات الأمر الذي يتسبب في ارتقاء الشهداء.

وقالت نقابة الأطباء على صفحتها العامة :" هل تعرف أن محافظة جنين ليس بها طبيب جراح أمراض صدر.. هل تعرف أن العديد من المصابين قد إرتقوا بسبب عدم وجود هذا الطبيب في تلك اللحظة الحرجة".

وأكدت النقابة، أنها طالبت الوزارة بتوفير طبيب لمثل هذه الحالات وابتعاث أطباء من المحافظة للتخصص دون ابداء أدنى درجات الاهتمام من الوزارة ومدراءها..

وتابعت النقابة:" هل تعلم أن وزارة الصحة يوجد بها ٦ مساعدين للوكيل العام بمسمى وكيل مساعد بينما يوجد نقص شديد في الأخصائيين المكلفين بمعالجة الاصابات خصوصا في المحافظات التي تتعرض للاجتياحات لدرجة أن بعض هذه المستشفيات لا يوجد بها أصلا هذه الاختصاصات الضرورية .."

يأتي الهجوم وفقاً للنقابة لما وصفتها الاتهامات الباطلة و المخالفة للقانون التي أطلقها أحد الوكلاء المساعدين لوزارة الصحة ضد الأطباء الذين قاموا بإنقاذ حياة مصابة بالرصاص في البطن و بعد ٧ ساعات متواصلة من العمليات و المريضة الان على قيد الحياة.

وقرر الأطباء في مستشفى جنين الحكومي وقف العمليات المبرمجة من يوم الأحد القادم لحين حضور الوزيرة للمستشفى و تشكيل لجنة تحقيق في إتهامات الوكيل المساعد الباطلة.





