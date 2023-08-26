منصة تقنية توفر فرص عمل للفلسطينيين والمبدعين في غزة والضفة

فلسطين اليوم

يشهد العصر الحالي تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، لتتغير معه أسلوب الحياة وطرق التعلم والتواصل، لتخرج لنا منصة التعليم الجديدة "منصة فلسطين التقنية"، كحلاً مبتكرًا وأسلوبًا جديدًا لكسر الحواجز التي يعاني منها الفلسطينيين، وإيصال صوت الإبداع إلى خارج، وتذليل العقبات التعليمية والرقمية التي يهدف الاحتلال "الإسرائيلي" إلى وأدها بطريقة أو بأخرى.

وأعلنت "جوجل"، في وقت سابق بالتعاون مع SPARK & Udacity عن برنامجها الجديد "منصة فلسطين التقنية، الذي يهدف لمساعدة روّاد الأعمال المختصين بالتكنولوجيا، والخريجين، ومطوّري التطبيقات في فلسطين، للحصول على فرص عمل، وتعزيز مهاراتهم الرقمية.

مهارات رقمية

المختص في الإعلام الاجتماعي، أ. سائد حسونة، يرى أن إطلاق "منصة فلسطين التقنية" من قبل "جوجل" يأتي لتعزيز المهارات الرقمية، لافتًا أنها خطوة مهمة بالنسبة للفلسطينيين وللمجتمع التقني بشكل عام، وتعكس هذه الخطوة التزام جوجل بتعزيز التعليم وتقديم فرص التنمية المهنية في المجال التكنولوجي.

ويوضح أ. حسونة في حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المنصة يمكنها إحداث تغيير إيجابي في مجالات التعليم والابتكار والتواصل الثقافي في فلسطين قاطبة، وإيصال الإبداع والمهارات التي يمتلكها الفلسطيني إلى كل العالم.

ومن الأهمية بمكان، أن إطلاق المنصة يأتي في سياق دعم صمود الفلسطينيين، والمساهمة في تخطي الحصار الاقتصادي، وليس مجرد مصدر لتعلم المهارات الرقمية، وفرصة لإيجاد فرص عمل وتدريب، يمكن أن يسهم في تعزيز القدرة على التحمل والاستدامة الاقتصادية للفلسطينيين. وفق حسونة.

فرص عمل

ويذكر المختص في الاعلام الاجتماعي، أن تعزيز التعليم الرقمي من خلال المنصة سيُمكن الفلسطينيين من الوصول إلى موارد تعليمية مجانية تساعدهم في تطوير مهاراتهم الرقمية.

ويشير إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز فرص العمل وتحسين القدرة على التنافس في سوق العمل.





ابتكار وريادة أعمال

علاوة على ذلك، يشير أ. حسونة، إلى أن المنصة تعزز الابتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع تطوير المهارات الرقمية، يمكن للمشاركين في هذا البرنامج استخدام هذه المهارات لبناء مشاريعهم الخاصة وريادة الأعمال، ما سيعزز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وأيضا تعزز هذه المنصة التشجيع على التواصل والتفاعل بين الفلسطينيين ومجتمع التكنولوجيا العالمي، ومن الممكن أن تكون جسرًا للتفاهم والتعاون العابر للحدود، في إطار التواصل الثقافي.

تنمية مستدامة

وتهدف منصة فلسطين التقنية، وفق أ. حسونةـ لتعزيز المهارات الرقمية التي يمكن أن تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في فلسطين من خلال تمكين الشباب والمحترفين للمساهمة في مشاريع تقنية مبتكرة تحقق تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا، إلى جانب التشجيع على تطوير شراكات بين القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية.

وختم المختص في الاعلام الرقمي حديثه، بالقول، إن "منصة فلسطين التقنية" من الممكن أن تكون إضافة مهمة للبنية التحتية الرقمية والتنمية الاقتصادية في فلسطين، ويمكن أن يسهم في تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع المحلي والتكنولوجيا العالمية.

وتوفر "منصة فلسطين التقنية" 6 آلاف منحة دراسية تقريباً بثلاث تخصصات أصبحت مطلوبة بشكل كبير في العالم التكنولوجي، ضمن مبادرة قيمتها 10 ملايين دولار، لدعم التكنولوجيا الفلسطينية كشفت عنها شركة "جوجل في آذار 2022، تهدف لرفع مستوى وتعزيز مهارة 3500 طالب فلسطيني من جميع فلسطين وذلك مع حلول عام 2026.