مزهر: الاعتقال الإداري سيف مسلط على الأسرى

فلسطين اليوم

أكد ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن 11 أسيراً مستمرون في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري هذا الاعتقال الإداري.

واعتبر مزهر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أسرانا داخل السجون بعد وصول عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من ( 1200) معتقل موزعين على أكثر من سجن

والأسرى المضربون هم:

الأسير القائد ماهر الأخرس (52 عامًا) ، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي وخاض قبل ذلك معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 103 يوم.

والأسير القائد سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي وقد خاضا قبل ذلك معركة الكرامة واستطاعوا انتزاع حريتهم من بين أنياب المحتل الصهيوني.

والمعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي.

والمعتقل محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو الذين يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي.

سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ7 على التوالي.

حاتم القواسمة (42 عامًا) ، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ14 على التوالي.

الأسير حازم صادق القواسمة شرع اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام، للتضامن مع شقيقه حاتم القواسمة والمضرب عن الطعام منذ 15 يوما، وذلك للمطالبة بالعيش معا.