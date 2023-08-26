منصة فلسطين التقنية.. برنامج لتعزيز المهارات الرقمية

فلسطين اليوم

أعلنت "جوجل"، بالتعاون مع SPARK & Udacity عن برنامجها الجديد "منصة فلسطين التقنية"، والذي يأتي في إطار دعم القطاع الفلسطيني التكنولوجي

هدف برنامج "منصة فلسطين التقنية"

ويهدف البرنامج لمساعدة روّاد الأعمال المختصين بالتكنولوجيا، والخريجين، ومطوّري التطبيقات في فلسطين، للحصول على فرص عمل، وتعزيز مهاراتهم الرقمية.

وكما يوفر التطبيق 6 آلاف منحة دراسية تقريباً بثلاث تخصصات أصبحت مطلوبة بشكل كبير في العالم التكنولوجي. وهي: تطوير الويب، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

ويندرج ضمن مبادرة كشفت عنها شركة “جوجل” في آذار 2022، حيث يبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، لدعم التكنولوجيا الفلسطينية.

وبحسب جوجل، فقد سجل في النسخة الأولى من البرنامج لعام 2023، حوالي 650 طالباً، والنصف من النساء تقريباً.

الأطراف الثلاثة المتعاونة في البرنامج

في بيان لجوجل، قالت: “إن “منصة فلسطين التقنية” ستديره شركة “يوداسيتي”، إذ ستكون منصة للتعلّم بواسطة الانترنت، وتركز على تطوير المواهب.

وكذلك بالتعاون مع منظمة «SPARK» غير الحكومية، والتي تزود الشباب بما يحتاجونه من أدوات لازمة للوصول للنجاح المطلوب. وتنشط هذه المنظمة “سبارك” في 14 بلد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت “جوجل” أن المبادرة جاءت بعد إجراء بحث شامل مع الجمعيات المحلية والجامعات.

كما وتهدف هذه الأطراف الثلاثة لرفع مستوى وتعزيز مهارة 3500 طالب فلسطيني من جميع فلسطين وذلك مع حلول عام 2026.

وحول الطريقة التي سيتم اختيار الأشخاص المشاركين في البرنامج، قالت جوجل: “إنه سيتم النظر إلى الطلاب في المستوى الثالث والرابع من الجامعة أو حتى الخريجين الجدد، من تخصص هندسة الحاسوب، أو علم الحاسوب، أو أي تخصص له علاقة بذلك”.

وبرنامج “منصة فلسطين التقنية”، يضم العديد من الدورات الأساسية التعريفية، ولكن بعض المسارات كالذكاء الاصطناعي قد تتطلب مجهود وخبرة أكبر من المشاركين. ولذلك من الضروري توفر المعرفة التقنية والمادة الأساسية لدى الطلاب.

منصة فلسطين التقنية

ما الركائز الأساسية للبرنامج؟

أوضحت الشركة العالمية “جوجل”، أن البرنامج يعتمد على ثلاث ركائز أساسية، وهي: وتوفير فرص العمل، وبناء القدرات، والإرشاد.

ولمدة 16 أسبوعاً يتم البناء في قدرات الطلاب المشاركين واستثمار قدراتهم.

وتشمل المنصة دورات تكنولوجية متعقلة بالناتو المتقدمة، ويأتي ذلك ضمن مسارات تتضمن هندسة الذكاء الاصطناعي، وتصميم الويب، وتحليل البيانات.

وتتناول دورات المهارات الشخصية جوانب مختلفة، وهذا يجعلها تستحوذ على الأهمية الكبيرة، حيث تشمل الاستعداد لمقابلة عمل، وتقديم ترويج سريع للعرض، وكيفية تنسيق وكتابة السيرة الذاتية.

إتاحة فرص التوظيف والتدريب

يمتد برنامج “منصة فلسطين التقنية” على مدار ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، ستقوم منظمة “سبارك”، بتنظيم أربعة معارض للوظائف بالتعاون مع شركاء التوعية المحليين. وستجمع المعارض الأربعة بين المرشحين للوظائف وأصحاب العمل.

وأكد الرئيس الإقليمي للتسويق في جوجل، نجيب جرار، أن جوجل ملتزمة بدعم مطوري التطبيقات، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات، في مجال التكنولوجيا الفلسطينية. وذلك للتمكن من التطور في مجال العمل وإيجاد الوظائف المناسبة من خلال تنمية مهارات المشاركين.

وفيما بين كاي روميلت، من Udacity أنه ملتزم من خلال هذا البرنامج المصمَّم لتعزيز مهارات 3500 طالب أو خريج عند ختام المنحة، بتعزيز حياة الفلسطينيين الشباب.

كيف يمكن الانضمام لبرنامج “منصة فلسطين التقنية”؟

يمكن انضمام الطلاب في البرنامج بشكل شخصي أو على الانترنت، وحصولهم على الجلسات والدورات.

وقالت مديرة “سبارك” في فلسطين، دينا المساعيد، “إن توفر الإنترنت في فلسطين وخاصة قطاع غزة، يشكل أحد التحديات. ولكن المشرفون على البرنامج متفهمون ذلك الأمر بشكل كبير، ومراعون لأي عقبات قد تطرأ بالتواصل التقني.

وأوضحت المساعيد، أن برنامج “Udacity” صُمم بطريقة تجعله سهلاً ومتوافراً ومرناً في أي وقت لأي مشارك ومنتسب.

وبحسب منظمة Portland Trust، وصلت مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الفلسطيني في العشر سنوات الأخيرة بنسبة 5 – 7% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مع قيمة إضافية معدلها 543.5 مليون دولار.

ولا يزال 50% من خرّيجي تقنية المعلومات يبحثون عن فرصة عمل، وذلك وفق بيانات (USAID) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

المصدر: المهندس تك