مع بدء العام الدراسي.. مستلزمات ضرورية لطلبة المدارس

فلسطين اليوم

مع اقتراب العد العكسي للعودة إلى المدرسة يتسأل العديد من أولياء أمور الطلاب الجدد عن المتطلبات الأساسية للطلاب للعودة إلى المدرسة.

ومن الضروري أن يحرص بأقل الامكان أن يوفر أولياء الأمور متطلبات واحتياجات ومستلزمات ضرورية قبل العودة إلى المدرسة وهي :

حقيبة الظهر: حقيبة الظهر ضرورية لحمل جميع مستلزماتك المدرسية. ابحث عن حقيبة ظهر مريحة للطالب وتحتوي على مساحات كافية للحفاظ على الأغراض منظمة.

صندوق الأكل: صندوق الأكل ضروري لإحضار وجبات الطعام إلى المدرسة. ابحث عن صندوق غداء مانع للتسرب وسهل التنظيف.

الأقلام وأقلام الرصاص: الأقلام وأقلام الرصاص ضرورية لتدوين الملاحظات وحل الواجبات المنزلية. اختر مجموعة متنوعة من الألوان والأنواع لتناسب احتياجاتك.

دفاتر الملاحظات: تعد دفاتر الملاحظات ضرورية لتدوين الملاحظات في الفصل. اختر دفاتر ملاحظات بالحجم والشكل المناسبين لفصولك الدراسية.

المجلدات: المجلدات ضرورية لتنظيم أوراقك ومهامك. اختر مجلدات ذات فواصل للحفاظ على كل شيء منظمًا.

الآلة الحاسبة: الآلة الحاسبة ضرورية لبعض دروس الرياضيات. اختر آلة حاسبة سهلة الاستخدام وتحتوي على الميزات التي تحتاجها.

أقلام التحديد: تعتبر أقلام التحديد ضرورية لتسليط الضوء على المعلومات المهمة في كتبك المدرسية ودفاتر ملاحظاتك. اختر أقلام التحديد بألوان مختلفة لمساعدتك على البقاء منظمًا.

الممحاة: الممحاة ضرورية لارتكاب الأخطاء. اختر محايات سهلة الاستخدام وتمسح بشكل نظيف.

المبراة: المبراة ضرورية للحفاظ على أقلام الرصاص حادة. اختر مبراة سهلة الاستخدام ولن تلحق الضرر بأقلام الرصاص.

اللوازم المدرسية: تشمل اللوازم المدرسية الأخرى التي قد تحتاجها المساطر وعصي الغراء والمقص والأقلام الملونة.

بالإضافة إلى هذه الضروريات، قد ترغب أيضًا في التفكير في الحصول على بعض العناصر الأخرى لتجعل تجربة العودة إلى المدرسة أكثر راحة ومتعة. قد تشمل هذه العناصر:

الوجبات الخفيفة: إن تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يساعدك على البقاء نشيطًا طوال اليوم.

زجاجة الماء: من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة أثناء الطقس الحار.

معدات المطر: إذا كنت تعيش في منطقة تكثر فيها الأمطار، فيمكن أن تكون معدات المطر منقذًا للحياة.

الأحذية المريحة: ارتداء الأحذية المريحة يمكن أن يساعدك على تجنب آلام القدم والتعب.

منظم حقيبة الظهر: يمكن أن يساعدك منظم حقيبة الظهر في الحفاظ على حقيبة ظهرك منظمة ومنع ضياع مستلزماتك.