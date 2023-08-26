فلسطين اليوم

هل ستصرف دفعة جديدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023..؟- بعد صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية الثانية خلال العام الحالي 2023، يسأل كثيرون عن امكانية قيام وزارة التنمية الاجتماعية برام الله بصرف دفعة جديدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023، حيث من المقرر أن تصرف 3 دفعات من شيكات الشؤون الاجتماعية خلال عام، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على البحث عن امكانية الصرف للمرة الثالثة.

هل ستصرف دفعة جديدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023؟

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، صرفت مخصصات الشؤون الاجتماعية لشهر 8 أغسطس 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء الماضي 15/8/2023.

وأفاد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، أن صرف الدفعة الثانية من مخصصات الشؤون خلال عام 2023 يوم الثلاثاء الماضي، على أمل أن يتم صرف كافة الدفعات.

غضب من تقليص نسبة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وسادت حالة غضبة كبيرة لدى الآلاف من منتفعي "مخصصات الشؤون الاجتماعيّة" في قطاع غزّة، بعد أن تلاعبت وزارة التنمية برام الله في نسبة مخصّصاتهم التي انتظروها طوال خمسة شهورٍ من التأخير والمماطلة.

فقد صدم الآلاف من منتفعي الشؤون الاجتماعيّة، أنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة صرفت لهم مبلغًا قدرُهُ (350) شيكلًا من أصل 1800 شيكل، وهناك من تلّقى مبلغًا قدرُهُ (360) شيكلًا، أو (370) شيكلًا، وسط أجواءٍ من الغضب والاستنكار الشديدين؛ بسبب حالة "الابتزاز" المستمرّة لمنتفعي الشؤون الاجتماعيّة.

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أخبار مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023

وتستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين نحو 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في القطاع المحاصر في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وتُدفع مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

وكانت آخر دفعة صرفتها وزارة التنمية من مستحقي الشؤون الاجتماعية في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد تأخر استمر أشهرًا بينما تنظم العائلات بين حين وآخر وقفات احتجاجية على تأخرها والمماطلة في صرفها.

ماهي المواعيد الرسمية لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

ومن المفترض أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة محمد اشتية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12، إلا أنها تقلصت لثلاث مرات فقط.

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سبب تقليص السلطة مخصصات الشؤون الاجتماعية

بدوره، قال المتحدّث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعيّة صبحي المغربي في تصريحاتٍ صحفيّة، إنّ "السلطة سرقت أموال نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في غزّة، وصرفت لهم 370 شيكلًا أو 360 فقط أو أقل".

وبيّن المغربي، أنّ الـ "18 ألف أسرة كانوا يتقاضون من 750-800 شيكل وأكثر، وحينما اجتمعنا مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لنحو 3 ساعات لمعرفة سبب هذه الخصومات، رفض مفوّض الوزارة بغزة لؤي المدهون أن يدلي بأي توضيح، مكتفيًا بالقول: نحن جهةٌ تنفيذيّةٌ والسلطة والحكومة ووزير المالية هم أصحاب القرار".

ونظّم المئات من منتفعي "الشؤون الاجتماعيّة" في أوقاتٍ سابقة، وقفاتٍ احتجاجيّة أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعيّة في قطاع غزّة، وذلك رفضًا لسياسة المماطلة والتسويف في صرف مخصّصات الشؤون أو الاقتطاع منها.