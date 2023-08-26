فلسطين اليوم

أعلن صانع المحتوى اللبناني الشهير "جاك" اعتناقه الإسلام، مشيراً إلى ما وجده من تسامح في هذا الدين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع مقطع فيديو يظهر جاك وهو يلقي الشهادتين بصوت واضح، بينما يرفع سبابته اليمنى قائلاً: "أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

وأكد جاك أن قراره جاء بناءً على إيمانه الصادق واقتناعه بقيم التسامح والدين الإسلامي.

وبصوت ينبعث منه الدعوة، قال جاك: "الله يثبتني على دين الإسلام وعلى طاعة رب العالمين".

وطلب جاك من متابعيه وأحبائه أن يحترموا قراره وقراره في اختيار دينه، معبراً عن احترامه لكل الأديان السماوية.

أكد جاك بقوة أن اختياره للإسلام يأتي من قلبه، وأنه دينه للآخرة وللسعادة في الدنيا والآخرة.

وأوضح بأنه يتطلع لدعم وتفهم محيطه لهذا القرار، قائلاً: "لكني اخترت دين الإسلام ديناً واحداً ودين لآخرتي، وأتمنى أن يتقبلوا ذلك".

تلقى إعلان جاك اعتناقه للإسلام استجابة متباينة من مختلف أطياف المجتمع اللبناني، حيث أشاد البعض بشجاعته وصراحته، فيما عبر آخرون عن احترامهم لاختياره الديني الجديد