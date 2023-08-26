بدء مهرجان تسويق العنب في جنين للعام الـ6 على التوالي

فلسطين اليوم

انطلقت في محافظة جنين، اليوم السبت، فعاليات مهرجان "أيام العنب" التسويقية في جنين.

ويأتي هذا النشاط السنوي للمرة السادسة على التوالي، برعاية وزارة الزراعة، وتنظيم وتمويل من الغرفة التجارية الصناعية، وتجمع مزارعي العنب في جنين، وبدعم من التعاونية الألمانية.

وأكد القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، دعم المحافظة لكل الجهود الرامية لتعزيز صمود المزارعين، وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان هو بمثابة رسالة لدعم المزارع الفلسطيني، والمنتج الزراعي في جنين والوطن، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وأكد كل من ممثل الغرفة التجارية محمد سلامة، وممثل التعاونية الألمانية أمين الحاج، وممثل المزارعين ياسر قصراوي، ومديرة زراعة قباطية لمى أبو بكر، ورئيس بلدية جنين نضال عبيدي وممثلا عن وزير الزراعة ماجد خراز، توفير الإمكانيات المتاحة كافة لدعم القطاع الزراعي والنهوض به، وتعزيز صمود المزارعين.

وأشاروا إلى أن محافظة جنين تعتبر من المحافظات المختصة في القطاع الزراعي، وذلك بسبب المقومات والعوامل الجغرافية الملائمة للكثير من المحاصيل الزراعية، وعلى وجه الخصوص العنب والزيتون، داعين إلى دعم القطاع الزراعي بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدثون، إلى أن افتتاح هذا المهرجان يهدف إلى تعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق المحلية، وتعزيز صمود المزارعين، وفتح المجال أمام المستهلك الفلسطيني لتسويق العنب بأسعار تنافسية، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، داعين القطاع الخاص للإسهام في دعم القطاع الزراعي والاستثمار فيه.

وجرى إلغاء كافة مراسم افتتاح المهرجات، من فعاليات وطنية واقتصر على الكلمات وذلك حدادا على روح الشهيد عز الدين محمود، من بلدة جبع والذي ارتقى أمس متأثرا بجروحه.

وسيستمر المهرجان 3 أيام، بمشاركة 30 مزارعا، قاموا بعرض وتسويق منتجهم من العنب، كل في زاوية خاصة.