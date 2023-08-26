فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023- من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة منذ سنوات عدة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه واجراءات السلطة التي أثرت على حياة المواطنين المعيشية، لذا تسعى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية البحث عن

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر.

هل هناك أسماء جديدة في المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر

في وقت سابق، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن معايير صرف المنحة القطرية الجديدة شهر8 سبتمبر 2023، حيث اعتادت عزيزة الكحلوت المتحدث باسم الوزارة في مقطع مصور تتحدث عن معايير وأسماء المنحة القطرية الجديدة 100 دولار ، ولكن لم يعلن بعد عن أي معايير المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر.

الشهر الماضي، نشرت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، آلية صرف المنحة إذ من تلقى المنحة اقل من 40 مرة، تم الاستكمال من كشف الشؤون على أن يكون فعال في المنحة مسبقاً وفق التالي، من تلقى المنحة اقل من 10 مرات ولديه عدد أبناء أعزب 3 فما فوق، إيقاف المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم على ألا تتجاوز مدة السفر عام واحد، وايقاف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بيانته على الدخول الموحد، وايقاف من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023

وتقدم المنحة القطرية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، وعملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

تحديث بيانات المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023

تحديث بيانات المنحة القطرية من هنا