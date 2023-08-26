يترقبه الملايين.. مواصفات وسعر جهاز آيفون 15 المقبل

فلسطين اليوم

تناقلت العديد من المواقع التقنية العالمية تفاصيل جهاز آبل الجديد طراز آيفون 15 المتوقع طرحه منتصف شهر سبتمبر المقبل والذي يترقبه عشاق آيفون حول العالم.

سعر هاتف آيفون 15 الجديد

أفادت العديد من التقارير العالمية أن آيفون القادم من المتوقع إن يطرح بالأسواق بسعر يقارب الـ 2000 دولارًا أمريكيًا، وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن طراز برو ماكس منه سعة 2 تيرابايت من المتوقع أن يبلغ سعره 2099 دولاراً أمريكيًا.

ومن التسريبات المتداولة حول الهاتف الجديد أنها من المفترض أن تحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، مع طبقة من التيتانيوم، وكاميرا متطورة.

والجدير بالذكر أنه من المفترض ان تكشف شركة آبل النقاب عن آيفون 15 في 12 من شهر أيلول المقبل، إلا أن نسخة برو ماكس من المفترض ان لا تتوفر في الأسواق قبل شهر اكتوبر المقبل بسبب عدد من المشاكل في التوريد.

مواصفات متوقعة لجهاز آيفون 15 الجديد:

نظام IOS17.

وحدة للمعالجة المركزية سداسية ""Apple A17Bionic.

مقاوم للغبار

مقاوم للماء.

بطارية كبيرة بسعة 1460 مللي أمبير في الساعة.

مزود بشاشة Super Retina XDR OLED دقة 2532 * 1170 بكسل.

أبعاد 165.5مم طول 74.3 مم عرض و8.2 مم عمق.

متوسط سطوع شاشة 1200 iphone 15 sشمعة.

خيارات ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، و256جيجا بايت، و512 جيجا بايت.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجا بايت.

معدل تحديث الشاشة 1290×2796 بكسل