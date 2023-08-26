نائبة أمريكية تطالب بتعجيل إجراءات عزل بايدن بعد تصريحات أوكرانية

فلسطين اليوم

قالت النائبة من الحزب الجمهوري الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، إنه لابد من سرعة اتخاذ الإجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من منصبه، خلال الشهر المقبل.

وجاءت مطالبة غرين، بعد تصريحات متلفزة للمدعي العام الأوكراني السابق، فيكتور شوكين، لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، والتي كشف فيها أن بايدن تبرع بمبلغ مليار دولار أمريكي مقابل إقالته من منصبه(المدعي العام الأوكراني السابق)، بحسب قولها.

وقال شوكين في المقابلة التلفزيونية: "لا أريد التعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم".

وأضاف، متسائلًا: ألا يعتبر هذا حالة فساد في حد ذاتها، أن جو بايدن، دفع مليار دولار مقابل إقالتي.

وتعليقا على تصريحات فيكتور شوكين، كتبت مارجوري تايلور غرين، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم السبت: "من الضرورة الموافقة على إجراء التحقيق في قضية المساءلة بمجرد اجتماع الكونغرس، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، كما يجب أن يوافق مجلس النواب على فتح تحقيق قد يؤدي نتيجة لذلك إلى بدء إجراءات المساءلة، لا توجد أعذار للانتظار".

وكان المدعي العام الأوكراني السابق، فيكتور شوكين، قال في مقابلته إنه "خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في عام 2016، أقيل من منصبه بسبب التحقيق في شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما"، وهي شركة الطاقة التي عمل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مجلس إدارتها".

وأكد شوكين أن "اقتناعه الشخصي الراسخ هو أنه طُرد لأن نائب أوباما آنذاك، جو بايدن، ونجله هانتر تلقوا رشوة".

وقال شوكين في المقابلة: "لقد قلت مرارا وتكرارا في مقابلاتي السابقة إن الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، طردني بناءً على إصرار نائب الرئيس آنذاك بايدن، لأنني كنت أحقق في شركة "بوريسما".

وأجرى فيكتور شوكين تحقيقاته أثناء عمل هانتر بايدن، في مجلس إدارة شركة "بوريسما"، والذي انضم إليها، في عام 2014، وغادرها في عام 2019، بعد انتهاء فترة ولايته في مجلس إدارتها.

يشار إلى أن هانتر بايدن، يواجه في الوقت الحالي، اتهامات بالفساد، وإجراء تعاملات مشبوهة، وهو ما دعا وزارة العدل الأمريكية خلال الشهر الجاري، إلى تعيين مستشار خاص في القضية المتهم فيها.