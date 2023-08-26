حماس ترفض استعداد جمهورية سيراليون فتح سفارة لها في القدس

فلسطين اليوم

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت 26/8/2023، التصريحات التي صدرت عن رئاسة جمهورية سيراليون والتي قالت فيها أنها على استعداد لفتح سفارة لها في القدس المحتلة.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، أن هذا الموقف تعَدّياً على حقوق شعبنا، ودعماً للاحتلال الفاشي لأرضنا الفلسطينية.

وأكد القانوع ، أن هذا الموقف المؤسف من حكومة سيراليون يأتي في وقت يشتد فيه الإجرام والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ورأى أن موقف حكومة سيراليون يعتبر بمثابة ضوءاً أخضرَ للاحتلال ومستوطنيه لمواصلة انتهاكاتهم وقضمهم للأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة.

ودعا، حكومة سيراليون إلى العدول عن هذا الموقف الخاطئ، والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.