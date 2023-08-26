إنجاز عربي.. إجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد

فلسطين اليوم

نجح فريق طبي سعودي، في إجراء عمليتين جراحيتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم.

إذ أجرى أطباء من مستشفى "قوى الأمن" في الرياض، عمليتين جراحيتين ناجحتين في آن واحد، لطفلة تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع.

وأوضحت المصادر أن جهود الفريق الطبي أدت إلى إنهاء معاناة الطفلة، التي تبلغ من العمر11 عاما، فقد تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عبر فتح وتوسيع القناة السمعية، مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة الأذنية، باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.

كما تمت زراعة سماعة عظمية "أو إس آي آ" من أحدث التقنيات عالميا، في الأذن الأخرى في الوقت ذاته، وذلك لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.