الأسير حازم القواسمة يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير حازم صادق القواسمة يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام، للتضامن مع شقيقه حاتم القواسمة والمضرب عن الطعام منذ 15 يوما، وذلك للمطالبة بالعيش معا.

وأضافت الهيئة، أن هناك العديد من الأسرى في "سجن ريمون" سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع الشقيقين، ومع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

الجدير ذكره، أن الشقيقين قواسمة محكومان بالسجن المؤبد، وأمضيا أكثر من 22 عاما داخل السجون، وما زالت إدارة السجون تفرق بينهما منذ أكثر من 3 أعوام.

ويواصل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم.



