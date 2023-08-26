لبنان: انطلاق ورشة تعبيد طريق كفرشوبا.. والاحتلال يستنفر

فلسطين اليوم

انطلقت اليوم السبت 26/8/2023، ورشة تزفيت طريق بركة بعثائيل - السماقة في تلال كفرشوبا المحرّرة جنوبي لبنان، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة.

وشدّد وزير الأشغال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، في حديثه للميادين خلال إطلاق مشروع طريق يربط كفرشوبا بمرتفعاتها، على أنّ الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها. وأضاف: "سنواصل العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ولن نأخذ إذناً من أحد".

وتابع حميّة أنّ مشهد الاستنفار الإسرائيلي مكرّر، ولا يعني شيئاً.

كذلك، أشار إلى أنّ أهالي القرى الحدودية بإمكانهم تشييد المباني بمحيط الطريق، مؤكّداً أنّ "هذا الطريق سيكون خادماً للأهل ومعززاً لصمودهم البطولي في مواجهة العدو الإسرائيلي".

من جهته، أفاد مراسل الميادين، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استنفرت على الحدود مع لبنان في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأنّ "جيش" الاحتلال أطلق مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا.

بدوره، قال النائب اللبناني قاسم هاشم، للميادين، إنّ خطوة تزفيت الطريق هي بداية لمرحلة جديدة للإنماء المطلوب والذي لا بد أن يكون متكاملاً مع التحرير الذي حصل وبداية التحرير الكامل بعد انسحاب العدو من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وأكّد هاشم أنّ العدو الإسرائيلي مربك من أيّ تحركات على الحدود مع لبنان.