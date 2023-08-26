فلسطين اليوم

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك كريستيانو رونالدو أمام الفتح، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات من عشاق الرياضة حول العالم، عن ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك كريستيانو رونالدو، وهو من الموضوعات الهامة التي يكثر البحث عنها.

ودوماً نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل ما يتعلق بترتيب الدوري السعودي وخصوصاً بعد هدف كريستيانو رونالدو الذي أبهر الجميع، فقد تغير ترتيب هدافي الدوري السعودي ووجب التعريف به، فما هو ترتيب هدافي الدوري السعودي؟

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك كريستيانو

وكانت اختتمت مساء أمس مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وخلال الجولة، تعثر الفيحاء سلبيا أمام الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

فوز بقيادة كريستيانو رونالدو

وحقق النصر بقيادة المخضرم كريستيانو رونالدو فوزه الأول في دوري روشن هذا الموسم على حساب الفتح بنتيجة 5-0.

واستطاع كريستيانو رونالدو تسجيل الهاتريك الأول له في دوري روشن السعودي في الموسم الحالي.





ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) المركز الأول: 4 أهداف.

2- روبيرتو فيرمينو (أهلي جدة)، مالكوم (الهلال) - ساديو ماني (النصر)- كريستيانو رونالدو (النصر) - المركز الثاني: 3 أهداف.

3- كريستيان تيو ( الفتح)، إيجور كورونادو (اتحاد جدة)، عبد الله العمار (ضمك)، عبد الله الحمدان وسالم الدوسري (الهلال) صالح آل عباس (الرياض)، فاشيون ساكالا (الفيحاء)، روبن كوايسون وفيتينيو(الاتفاق)- المركز الثاني- هدفين.

4- أحمد باحسين (التعاون)، روجير إيبانيز ورياض محرز، سميحان النابت (الأهلي)، ، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، منصور حمزي (الخليج) - المركز الرابع - هدف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ما هو دوري روشن السعودي؟

يعتبر دوري روشن السعودي أو الدوري السعودي للمحترفين ، هو البطولة الرئيسية في المملكة، وثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية، حيث تصل قيمتها السوقية إلى 473.70 مليون يورو.

وهو بمثابة الحدث الرياضي الأبرز والأكثر مشاهدة على مستوى المنطقة، حيث يحتوي نجوم الكرة السعودية ونخبة من اللاعبين المحليين والدوليين، ويحجز الدوري موعدًا أسبوعيًا مشوقًا لعشاق كرة القدم.

سبب تسميته بدوري روشن

كان اسمه سابقًا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلى أن أصبح اسمه دوري روشن السعودي لأسباب الرعاية، بعد إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن المطور العقاري الوطن .

كما تضمنت الإتفاقية رعاية الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة 478 مليون ريال سعودي.



