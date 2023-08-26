مهجة القدس : 11 شهيدًا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في مقابر الأرقام

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الأستاذ تامر الزعانين اليوم السبت 26/8/2023 ؛ استشهاد 237 أسيرًا شهيدًا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة من العام 1967م حتى يومنا هذا ارتقوا في سجون الاحتلال الصهيوني.

ويحتجز الاحتلال (11) جثمانًا للأسرى الشهداء في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، وكان آخرهم الشهيد الشيخ القائد خضر عدنان الذي استشهد أثناء خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسية الاعتقال الإداري بتاريخ 02/05/2023م.