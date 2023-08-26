مقتل 9 أشخاص بحريق قطار في الهند

فلسطين اليوم

قتل 9 أشخاص على الأقل، اليوم السبت 26-8-2023، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة جنوب الهند.

وذكر المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي، "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية، وحاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".

وقال: "قضى 9 أشخاص 3 منهم نساء، فيما أصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وكانت العربة التي اشتعلت مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو، عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز، وحاولوا استخدامها.

ويُشار إلى أنه تضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم، وشهدت العديد من الكوارث في السنوات الماضية، كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار، وسقط في نهر أسفل الجسر موديا بحياة 800 شخص.