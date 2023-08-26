منتدى المعلم الفلسطيني يهنئ الأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

فلسطين اليوم

تقدم منتدى المعلم الفلسطيني بخالص التهاني والتبريكات لجموع المعلمين والمعلمات، اليوم السبت 26-8-2023، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وجدد المنتدى في بيان له، بهذه المناسبة العهد مع الله عز وجل، ومع فرسان الأسرة التربوية في فلسطين، بأن يظل الأوفى لهم، وأن يستمر في انحيازه لهمومهم وقضاياهم.

وقال: "مع بداية عام دراسي جديد لا بد من الوقوف مع تلك المناسبة بعين الاهتمام لفرسان هذا الميدان الذين يبذلون الغالي والنفيس ولا يدخرون جهدا في أداء رسالتهم المقدسة، رسالة الرسل والأنبياء الذين يعلمون الناس الخير، آملين من الله عز وجل أن يكون عاماً مفعماً بالخير والبركة، وأن يسترد فيه المعلم حقوقه، ويتبوأ مكانته التي يستحق".

وإليكم نص البيان:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله "محمد" الصادق الوعد الأمين، الذي أرسله الله بنور العلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الجهل إلى بحور المعرفة.

أما بعد:

المعلمون والمعلمات الكرام:

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد (٢٠٢٣_٢٠٢٤)، وعودا حميدا إن شاء الله إلى ميادين العلم والعلماء، فالعلم حكاية لا تنتهي مع المجد الذي يبني الإنسان، ويصنع تاريخ الأوطان.

ومع بداية عام دراسي جديد لا بد من الوقوف مع تلك المناسبة بعين الاهتمام لفرسان هذا الميدان الذين يبذلون الغالي والنفيس ولا يدخرون جهدا في أداء رسالتهم المقدسة، رسالة الرسل والأنبياء الذين يعلمون الناس الخير، آملين من الله عز وجل أن يكون عاماً مفعماً بالخير والبركة، وأن يسترد فيه المعلم حقوقه، ويتبوأ مكانته التي يستحق.