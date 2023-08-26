الأرصاد الجوية السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

فلسطين اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم السبت 26-8-2023، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأطلق مركز الأرصاد السعودي، "الإنذار الأحمر" في منطقة مكة وأضم وميسان، والإنذار البرتقالي في منطقة الباحة والحجرة والمخواة.

وبدورها، دعت مديرية الدفاع المدني في مكة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت قد تعرضت منطقة مكة المكرمة، مساء الثلاثاء الماضي، لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.